Вашингтон, 1 декабря, 2020, 23:02 — ИА Регнум. Минюст США не выявил в ходе президентских выборов нарушений, на основе которых можно усомниться в победе Джо Байдена, заявил 1 декабря министр юстиции США Уильям Барр.

(сс) Phil Roeder Выборы президента в США

По его словам, жалобы по поводу нарушений проверялись сотрудниками ФБР и федеральными прокурорами. Фальсификаций такого масштаба, которые могли бы обеспечить победу Джо Байдена, обнаружить не удалось.

«К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые могли изменить исход выборов», — сказал Барр в интервью агентству АР.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп не признает победу своего соперника Джо Байдена и намерен инициировать целую серию судебных разбирательств в ряде штатов.