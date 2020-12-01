Париж, 1 декабря, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умерли 53 096 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 365 пациентов. Об этом во вторник, 1 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 8 083 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,230 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что всеобщая вакцинация жителей страны от вируса SARS-CoV-2 начнется между апрелем и июнем 2021 года, в то время как наиболее уязвимые лица получат дозу вакцины в начале года.