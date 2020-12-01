Минск, 1 декабря, 2020, 21:57 — ИА Регнум. По итогам состоявшихся 30 ноября переговоров с Александром Лукашенко председатель коллегии Евразийской экономической комиссии — бывший белорусский премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что стоимость российского газа для Белоруссии не должна быть выше нынешнего уровня. В 2020 году он обходится белорусским покупателям по $127 за тысячу кубометров.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем

В эфире белорусского гостелеканала «Беларусь 1» Мясникович заявил, что «цены на газ для Белоруссии не должны быть выше уровня текущего года».

Он также сообщил о наличии возможности сделать цены равнодоходными, отметив: «Особенно то, что касается тарифа на прокачку газа по территории РФ, пока газ дойдет до Белоруссии. Это составляет львиную долю стоимости энергоресурсов».

«Хотели по $45, но согласились на $127. Белоруссия больше не требует скидку на российский газ», — констатировало белорусское издание myfin.by.

Постсоветская республика ежегодно импортирует около 20 млрд куб. м российского газа и в 2020 году настаивала на пересмотре цен. По мнению официального Минска, российский газ для республики должен стоить около $40−45 за 1 тыс. куб. м против $127 в нынешнем году (и столько же в прошлом).

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