Париж, 1 декабря, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что всеобщая вакцинация жителей страны от вируса SARS-CoV-2 начнется между апрелем и июнем 2021 года, в то время как наиболее уязвимые лица получат дозу вакцины в начале года.

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Как сообщает Le Figaro, во вторник, 1 декабря, лидер Франции пояснил, что «первая кампания по вакцинации будет очень точечной, и будут использоваться вакцины первого поколения», в то время как «вторая кампания начнется между апрелем и июнем и будет более масштабной».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 005 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,222 млн.