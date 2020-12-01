Мурманск, 1 декабря, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Норвежских ученых пригласили в Мурманск для подготовки кадров. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

Mstu.edu.ru Студенты Мурманского государственного технического университета (МГТУ)

«Таких профессионалов в Российской Федерации пока очень серьёзный дефицит, и мы договорились, что эти компетенции, кадры для СПГ-технологий вместе с компанией «НОВАТЭК» будем готовить в Мурманском государственном техническом университете. Уже в январе из Норвегии приедет приглашённый профессор со своей научной группой для работы в МГТУ», — заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Напомним, в этом году стартовал проект по перезагрузке МГТУ. Губернатор региона заявил, что проект позволит обеспечить кадрами все крупные проекты, реализуемые на территории региона.