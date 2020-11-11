Москва, , 15:17 — REGNUM Перезагрузка Мурманского государственного технического университета (МГТУ) попала в 300 самых перспективных проектов, представленных на форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор региона, представляя проект, заявил, что перезагрузка позволит обеспечить кадрами все крупные проекты, реализуемые на территории региона.

«Сегодня просто образование — это немного прошлое. В идеале необходимо в процессе обучения получать практические навыки у своего будущего работодателя […] Наша задача — расширить то, что мы уже сегодня делаем, дать не только морские специальности, специальности в сфере моря, морской логистики, добычи и освоения шельфа, это и специальности в сфере мощных промышленных строек. Сегодня Мурманская область, Арктика — это территория таких больших, уникальных строек, и мы для этого университет делаем», — заявил Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйба на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс», представил проект создания онлайн-платформы для развитвия туризма в Арктике.