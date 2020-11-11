Москва, 11 ноября 2020, 15:17 — REGNUM Перезагрузка Мурманского государственного технического университета (МГТУ) попала в 300 самых перспективных проектов, представленных на форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Губернатор региона, представляя проект, заявил, что перезагрузка позволит обеспечить кадрами все крупные проекты, реализуемые на территории региона.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйба на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс», представил проект создания онлайн-платформы для развитвия туризма в Арктике.