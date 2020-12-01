Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Петербургский Ледовый дворец не согласился с претензиями Роспотребнадзора по концертам рэпера Басты в Петербурге 27 и 28 ноября. Об этом 1 декабря сообщили в судебной пресс-службе города.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

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Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении ОАО «Дворец спорта».

Протокол на ОАО «Дворец спорта», деятельность которого уже приостановлена, составил специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Артем Юшев — произошло это только после скандала, который докатился до федерального уровня, а эпидрасследование указала провести руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Юшев прочел посты в социальных сетях и СМИ, протокол осмотра помещений, территорий и вещей, и составил собственный документ.

Из него следует, что 27 ноября с 20:00 до 22:30 и 28 ноября с 19:00 до 21:30 на концерте Басты в Ледовом дворце не соблюдались антикоронавирусные меры.

«Зрители не использовали СИЗ, не соблюдали социальную дистанцию, ОАО не обеспечило просмотр мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах, не обеспечило разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы», — сообщили суть претензий в суде.

Представитель Ледового дворца пояснил, что комитет по культуре Санкт-Петербурга согласовал заявку на проведение концерта. При этом 27 ноября на концерте было 6,3 тыс., 28 ноября — 6,2 тыс. человек при вместимости дворца в 13,5 тыс. зрителей. То есть действовавшая на тот момент в Петербурге норма в 50% предельной заполняемости зала была соблюдена.

«С нарушениями представитель (Ледового дворца) не согласился. К производству материалы пока не приняты», — добавили в суде.

Ранее историю с толпами зрителей на концертах в Петербурге, обуреваемом пандемией, раскритиковал премьер-министр Михаил Мишустин, потребовав привлечь организаторов к ответственности, если их вина будет доказана.

Сам Баста (Василий Вакуленко) заявил в соцсетях, что чиновники объяснили, каким критериям должно соответствовать мероприятие, и оно им соответствовало.