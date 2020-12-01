Вена, 1 декабря, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Горнолыжные курорты Австрии смогут открыться лишь в 2021 году, пишет 1 декабря Standard.

(сс) Gast32 Горнолыжный курорт Ишгль. Австрия

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Что касается катаний на Рождество (католики празднуют его 24 декабря), разрешено будет в этом году только однодневное катание на горнолыжных склонах без остановки в гостиницах и без посещения точек общепита.

Такие меры действуют из-за пандемии коронавируса. Однако с января 2021 года начнут постепенно открываться зимние горнолыжные курорты.

Напомним, Австрия смягчает карантинные меры начиная с 7 декабря. На первом этапе будут открыты учебные заведения и магазины.