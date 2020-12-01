Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Шоумен Сергей Шнуров крайне жёстко отреагировал на новость о скандальном концерте рэпера Басты в Ледовом дворце Петербурга, после которого Роспотребнадзор нашел нарушения эпидемического режима и передал в суд материалы об административном правонарушении со стороны организаторов концерта.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

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Шнуров сравнил поведение Басты с полицаями времён войны, наживавшимися на бедах мирного населения во время оккупации, а также теми, кто наживался во время трагической блокады Ленинграда. Шнуров посвятил ситуации своё стихотворение, которое выложил в соцсети.

Не узнать в жиру лица иТили-тили, трали-вали.Тех в войну, кто наживали,Называли полицаи.Кто в блокаду заграбастал,Тоже был, как полицай.В их ряду теперь есть Баста,Отрицай, не отрицай.

Напомним, в отношении ситуации с концертом Басты высказались глава Роспотребнадзора Анна Попова и даже глава правительства Михаил Мишустин.