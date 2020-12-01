Москва, 1 декабря, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Нефть 1 декабря с утра идёт вверх, на открытии рост был довольно уверенным, но к середине дня темпы роста немного замедлились, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ближе к вечеру цена сорта Brent выросла на 0,6%, до $48,08 за баррель, а цена WTI выросла на 0,7%, до $45,4 за баррель.

С одной стороны, цены на нефть идут вверх на ожиданиях возможного обострения отношений Ирана и западного мира.

С другой стороны, рынок разочарован переносом встречи ОПЕК+ на 3 декабря, по-видимому, вновь опасаясь возникновения разногласий между участниками сделки.

Цена Brent пока находится в коридоре в $46,50−49 за баррель, дальнейшее направление движения будет зависеть от развития событий в ОПЕК+ и новостей со встречи стран-участниц сделки.

На сегодня прогнозы по цене Brent составляют $47,50−48,40 за баррель», — считает эксперт.

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