Москва, 1 декабря, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Рубль днем 1 декабря неплохо себя чувствует. Локальное оживление в нефти и общий уравновешенный биржевой настрой способствуют попыткам «россиянина» дополнительно укрепиться, но фундаментальных поводов для этого как не было, так и нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Доллар США торгуется по 76 руб. и может оставаться в пределах 75,90−76,55 руб. краткосрочно, но более широкие рамки колебаний сосредоточены в пределах 75,80−77,00 руб.

Евро стоит 90,92 руб. и сохраняет тем самым актуальный торговый диапазон в границах 90−92 руб.

Некоторую стабильность рублю обеспечивают выплаты по внешнему долгу в конце года, но запасы валюты у компаний есть, поэтому переоценивать этот фактор опоры все же не стоит.

По итогам ноября доллар США просел к рублю на 5%, но вряд ли это повод для плохого настроения — фундаментально рубль слаб, и чуть позже рынок выровняет курсы.

В ноябре единая европейская валюта снизилась на 2,1%. Будет интересно подвести итоги года, уже скоро мы увидим, возможно, не такие печальные результаты с просадкой рубля за 12 месяцев», — считает эксперт.

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