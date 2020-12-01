Москва, 1 декабря, 2020, 14:46 — ИА Регнум. В ряде регионов ситуация с распространением коронавирусной инфекции является напряжённой. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

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«Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся достаточно напряжённой», — сказал он.

По словам главы правительства, в больницах и поликлиниках «практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются».