Москва, 1 декабря, 2020, 14:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день дистанционный формат обучения в школах является вынужденной мерой. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводит телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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"Дистанционное обучение — это вынужденная мера. Понимаю беспокойство родителей по поводу того, останется ли такой формат по окончании пандемии», — сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что в России не планируется полностью переводить школьников на дистанционный формат обучения: «Однозначно нет! Как только позволит эпидемиологическая обстановка, школы сразу же начнут работать в стандартном очном режиме. Пример: Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и другие регионы, где обстановка позволяет. Никаких планов перевода школьников на дистант ни в Москве, ни в других регионах нет».