Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 12:22 — ИА Регнум. С 1 декабря 2020 года решением правительства Санкт-Петербурга введены новые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Они связаны с ограничением на массовое скопление людей в одном месте в одно время. Новые ограничения ударят по сфере культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Кассы Мариинского театра

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Отныне наполняемость концертных и театральных залов, а также залов в кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале. До сего дня действовала норма в 50% заполняемости.

Исключение сделано только для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября уже были проданы билеты в большем количестве.

Напомним, с 23 ноября в Петербурге запретили доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров закрыли все точки общественного питания, а также ледовые катки. На всех других катках ввели жесткие квоты по числу катающихся.

Также дополнительно были ужесточены требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания.

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Напомним, в разгар эпидемии в Санкт-Петербурге прошли концерты рэпера Басты и группы «Чиж & Co». Это вызвало возмущение в городе, Роспотребнадзор обещал провести проверку на предмет нарушений при организации этих концертов.