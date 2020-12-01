Москва, 1 декабря, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 569 человек. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный показатель является максимальным за всё время пандемии. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован в конце ноября — 524 летальных исхода за сутки. Днём ранее, 30 ноября, в России умерли от COVID-19 368 пациентов.

Всего в стране с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 40 464 человека.