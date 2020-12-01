Москва, 1 декабря, 2020, 11:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 569 пациентов, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране достигло 40 464. При этом ранее самое большое число умерших — 524 — было зафиксировано 26 ноября.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 26 402 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 2 322 056.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 1 803 467 человек, 24 763 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 368 пациентов.