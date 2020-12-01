Москва, 1 декабря, 2020, 11:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 402 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 64 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 26 338 случаев заражения. Лидерами среди регионов России являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в России с начала пандемии выявили 2 322 056 случаев заражения коронавирусом.