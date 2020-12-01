Москва, 1 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Минпромторг России проиграл судебный спор с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова. Арбитраж Москвы в лице судьи Козленковой полностью отклонил иск министерства о взыскании более 13 млн рублей неустойки по госконтракту. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Ivtorov Институт океанологии имени П. П. Ширшова

В споре речь шла «о взыскании неустойки по государственному контракту №14 411.1 879 999.09.027 от 3 марта 2014 года в размере 13 190 614 рублей 57 копеек». Детали дела пока неизвестны, так как решение в полном объёме пока не обнародовано.

Напомним, в октябре суд также отклонил другой иск министерства к институту, по которому пытались взыскать неустойку по госконтракту от 2013 года. Сумма требований составляла более 11 млн рублей. В основе спора лежало соглашение о выполнении опытно-конструкторской работы для создания придонной мобильной станции для обеспечения региональной сейсморазведки нефтегазовых месторождения на морских шельфах. Стоимость контракта составляла 106 млн рублей.