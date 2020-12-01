Москва, 1 декабря, 2020, 09:09 — ИА Регнум. Мышление руководства Соединённых Штатов в сфере ядерных вооружений вернулось к параметрам 50-летней давности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

«Создаётся впечатление, что мышление в сфере ядерных вооружений в США вернулось к шаблонам полувековой давности, когда применение ядерного оружия было практической и приемлемой политической опцией», — сказал Рябков на конференции «Форт Росс — 2020».

По словам дипломата, положения «Обзора ядерной политики» Соединённых Штатов исключили перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Всё это вызывает серьёзную озабоченность, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция США о готовности продлить с Россией Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае решения вопросов проверки выполнения договора, основана на двойных стандартах.

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