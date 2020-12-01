Новосибирск, 1 декабря, 2020, 08:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области Росздравнадзор предписал изъять из оборота партию экспресс-тестов SARs-CoV-2 IgG/IgM австрийского производства. Причина — эти тесты на коронавирус не зарегистрированы на территории России и их применение может нести угрозу здоровью.

Phc.org.ua Наборы реагентов для тестирования на COVID-19

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"Информацию о сомнительных тест-системах получило пермское управление надзорного органа из ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова». Чтобы её проверить, в июле 2020 года Росздравнадзор отправился на внеплановую проверку к поставщику — новосибирской компании «Центр развития медицины». Там выяснилось, что «экспресс тест SARs-CoV-2 IgG/IgM, AMP Австрия, СЕ» не имеет регистрационного удостоверения на территории РФ, — пишет «Новая Сибирь». — В ходе проверки выяснилось, что сомнительные медицинские изделия в количестве 1,9 тыс. комплектов, поставленные медикам в апреле-мае, новосибирцы купили у московского ООО «СкайДжин» за 1,542 млн. Два комплекта Росздравнадзор отправил на экспертизу и получил отрицательное заключение, после чего руководитель Росздравнадзора России Алла Самойлова сообщила об этом в письме руководителям региональных органов здравоохранения и участникам рынка медицинских изделий».

Продажа тестов приостановлена до получения регистрационного удостоверения в Минздраве РФ.