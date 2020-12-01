Москва, 1 декабря, 2020, 06:47 — ИА Регнум. Использовать средства аудио‑ и видеорегистрации для удостоверения личности кандидата в водители перед практическим экзаменом предложили в МВД России. Об этом говорится в распространённом 1 декабря проекте приказа ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобильное движение

«По команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио‑ и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители», — говорится в документе.

Отмечается, что кандидат сможет приступить к прохождению экзамена только после прохождения процедуры идентификации личности, сопоставления полученных данных с имеющимися в распоряжении экзаменатора. Кроме того, перед допуском к испытанию экзаменатор должен будет назвать вслух фамилию будущего водителя, имя, отчество (при наличии) и только после этого разрешить ему готовиться к сдаче экзамена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в классах для проведения теоретической части экзамена на водительские права установят системы аудиовидеонаблюдения.