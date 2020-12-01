Кишинёв, 1 декабря, 2020, 06:36 — ИА Регнум. Избранный президент Молдавии Майя Санду отказалась признавать долг перед российским «Газпромом» за поставленный в Приднестровье газ. Своё заявление она сделала 30 ноября в интервью телеканалу РБК.

Gazprom.ru Газпром

«На левом берегу (речь о Приднестровье — ред.) не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас, на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — сказала она.

Она назвала задолженность Приднестровья в $7,5 млрд большой проблемой для Молдавии, которую кто-то должен будет решать.

Добавим, что Санду и ранее заявляла, что не признает долги за газ, накопленные в Приднестровье. Она также негативно высказывалась о российских миротворцах, поддерживающих мир в регионе почти тридцать лет.

Читайте также: Санду выступила за вывод миротворцев РФ из Приднестровья