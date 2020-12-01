Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2020, 06:02 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском в очередной раз подскочили цены на бензин и дизтопливо на заправках «ННК-Камчатнефтепродукт».

Иван Шилов ИА REGNUM Повышение цен на бензин

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Это уже пятое подорожание бензина в этом году, пишет ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ». Стоимость топлива марки АИ-92 повысилась на 29 копеек и составила 50,15 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 31 копейку, и теперь литр бензина стоит 54 рубля.

Дизтопливо подорожало за год второй раз. Удорожание произошло на 33 копейки. Литр дизтоплива на Камчатке стоит теперь 57,38 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, новый национальный стандарт на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа вступил в силу в России 1 октября. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.