Москва, 30 ноября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. После общественного возмущения глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила уточнить детали концертов рэпера Басты в Петербурге 27 и 28 ноября.

Alina Platonova Рэпер Баста

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Теперь территориальное управление надзорного ведомства должно будет выяснить, насколько хорошо были соблюдены требования эпидемической безопасности в Ледовом дворце.

«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения», — сообщает ТАСС.

Заметим, возмущение по поводу столпотворения поклонников рэпера в разгар пандемии высказали как его подписчики в Instagram, так и депутат Госдумы Сергей Боярский и руководители других площадок в Петербурге, которые не могут провести свои мероприятия с аншлагом из-за проверок Роспотребнадзора.

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Сам Баста к вечеру 30 ноября тоже отреагировал на ситуацию. Через тот же Instagram он обратился к читателям своего блога и заявил, что идти или не идти на концерт в разгар пандемии — личное дело и выбор каждого.

«Мы со своей стороны обеспечили максимально условия по соблюдению правил безопасности, которые установило правительство. Нам подробно объяснили критерии, которым мы должны соответствовать, чтобы провести концерт, и мы им соответствовали», — подчеркнул он.