Анкара, 30 ноября, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о расширении комендантского часа в стране в связи с продолжающимся ростом инфицированных коронавирусом, передаёт 30 ноября Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

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Как сообщается, теперь комендантский час в стране будет действовать не только в выходные, но и в будние дни, с 21:00 до 05:00 по местному времени.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министерство здравоохранения Турции сообщило, что число выявленных инфицированных в стране превысило 500 тысяч человек.