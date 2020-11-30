Санкт-Петербург, 30 ноября, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Отставки главы комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко потребовали в Петербурге в связи с избирательностью проверок, которым подвергаются развлекательные заведения в период пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Планетарий на Обводном канале в Петербурге

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"Планетарий № 1» и «Люмьер-холл» призывают главу комитета по культуре Петербурга Сухенко К.Э. сложить с себя полномочия!» — написал руководитель планетария на Обводном канале Евгений Гудов.

Он описал, как проверяющие сорвали вечер джаза в пятницу, 27 ноября, организованный на последнем сеансе мультимедийного зала музея «Люмьер-холл», причем мест в зале было гораздо меньше 50% от разрешенной на тот момент заполняемости, утверждает он.

«Пришли две сотрудницы комитета по культуре с сотрудниками Роспотребнадзора, комитетом по контролю за имуществом и полицией (при том, что мы даже проконсультировались по телефону с комитетом по культуре об этом мероприятии). На требование закрыть мероприятие и выпроводить гостей (и без того в почти пустом гигантском зале Газгольдера) они получили отказ в связи с отсутствием обоснованных нарушений по данному сеансу и юридического основания для прекращения работы площадки», — сообщил Гудов.

Он подчеркивает, что частные музеи так и не дождались никакой господдержки в пандемию, хотя им было запрещено работать с марта по август, комитет по культуре, по его мнению, бездействует, а проверяющие вели себя просто некрасиво.

В итоге вечер все равно был сорван, а сотрудники комитетов якобы угрожали больше не согласовать никакое мероприятие в планетарии, ходили меж гостей и сами нарушали все требования дистанции в помещении, утверждает Гудов.

«Ни один из гостей не согласился быть понятым при подписании протокола, поэтому им пришлось искать случайных прохожих в 23:30 на Обводном канале. Протокол нам никто не оставил», — добавил Гудов. Площадку в историческом Газгольдере опечатали.

Создатель «Планетария №1» утверждает, что предупреждал вице-губернаторов Петербурга об опасности массовых мероприятий, вроде Фестиваля света, в замкнутом пространстве, а также о неэффективности расходуемых средств на концерт на Дворцовой площади без зрителей и ряд мероприятий комитета по молодёжной политике.

«Но данные мероприятия и госконтракты не были отменены, в связи чем в городе происходит беспрецедентный рост заболеваемости, а ссылка на отсутствие средств для музеев выглядит абсурдной», — заявил Гудов. Он сослался на концерты рэпера — и, по иронии, создателя лейбла «Газгольдер» — Басты (Василий Вакуленко) — в Ледовом дворце 27 и 28 ноября, в те же дни состоялись также массовые концерты группы «Би-2» в «Юбилейном».

"У нас ко всем подходят по поводу масок и дистанции, а там можете посмотреть, как работает Роспотреб. Копит на дачу или машину, видимо», — предположил Гудов.

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По его словам, коллектив «Планетария № 1» готовит два запроса о превышении должностных полномочий и просит уволить или снизить ставку сотрудникам Роспотребнадзора, комитета по контролю за имуществом до 12 тысяч рублей, чтобы через шесть месяцев попросить их полностью вернуть эти деньги обратно в бюджет с начисленным НДФЛ«для понимания текущей ситуации в частных музеях и эксперимента на выживание на подобную сумму».

Губернатора Александра Беглова и вице-губернатора Евгения Елина он попросил обратить внимание и привлечь сотрудников упомянутых комитетов «к ответственности за некрасивое поведение при посетителях музея и разобраться в ситуации с выделением обещанной государственной поддержки частным музеям».

Недовольство массовостью толпы на концерте Басты выразили и пользователи сети, донеся свое раздражение через страницу Василия Вакуленко в Instagram. В той же соцсети депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский потребовал объяснений ситуации от городских властей, возмущенный фотографиями с события, в то время как рестораны, кафе, торговые центры и театры подвергаются суровым ограничениям в работе.

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В комитете по культуре между тем утверждают, что вместимость зала Ледового дворца на концерте рэп-исполнителя составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, поэтому сделать было ничего невозможно.

Кроме того, организатор концерта якобы заменил танцпол на партер с установленными в нем зрительскими креслами, на кассах, в фойе и гардеробах соблюдалась санитарная дистанция, сотрудники носили средства индивидуальной защиты, пишет «Комсомольская правда». В сети также оказались «отчетные» фотографии от Смольного, где не видно толп поклонников. Тем не менее комитет обещал учинить еще одну проверку уже постфактум концерта.

Евгений Гудов в свою очередь тоже решил поделиться контрастными фотографиями мероприятия «глазами сотрудников комитета по культуре/Роспотребнадзора» и «глазами здорового человека».

«Я ничего не имею против Басты, но мне кажется, что действия сотрудников комитетов кроме как подлогом и фальсификацией истолковать нельзя. Было ли это «по звонку» или была взятка, стоит разобраться компетентным органам. Я очень жду, что кто-то все-таки лишится своих постов, а кто-то получит выговоры, так как это уже совсем перебор! А частным музеям, которые действительно развивают культуру в городе, откроют кислород и все-таки помогут финансово хоть как-то», — заявил Гудов.

Официального ответа на обращения коллектива в администрацию города пока не поступило, отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал принять жесткие меры в отношении нарушителей эпидемического режима в ходе организации концертов и спортивных состязаний.