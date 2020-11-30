Москва, 30 ноября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. В Москве завершился 6-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). Торжественная церемония закрытия киносмотра прошла 29 ноября в кинотеатре «Иллюзион». В ее ходе были объявлены победители этого года. Лучшим фильмом признан «Оставшиеся», Барнабаша Тота, лучшим художественным короткометражным фильмом — «Шабесгой» Талии Остин, лучшим документальным полнометражным фильмом — «В погоне за Иешуа» Шая Фогельмана. В категории «Лучший документальный короткометражный фильм» победил «Еврей заходит в бар» режиссера Джонатана Миллера. Приз жюри достался фильму «Фрау Штерн» Анатоля Шустера, приз зрительских симпатий — фильму «Коктейль «Мазаль тов» Микки Паатча и Аркадия Хаита, приз имени Якова Каллера 6-го Московского еврейского кинофестиваля за «Лучший российский фильм 2020 года на еврейскую тему»: «Одесса» режиссера Валерия Тодоровского, почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России» получил режиссер Павел Чухрай.

Фонд поддержки и развития еврейского кино «Арк Фаундейшн» Московский еврейский кинофестиваль объявил победителей

6-й Московский еврейский кинофестиваль состоялся в Москве с 19 по 29 ноября. Впервые киносмотр прошел в гибридном офлайн‑ и онлайн-формате. Фестиваль представил широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Помимо показов, были организованы образовательные события и Q&A-сессии с создателями фильмов. Площадками «живых» сеансов стали киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «Иллюзион». Онлайн-показы прошли на новой платформе первого русскоязычного онлайн-кинотеатра еврейского кино zerem. tv, которая была запущена специально под 6-й Московский еврейский кинофестиваль. Просмотр картин из программы был бесплатным для всех желающих. Дизайн фестиваля в этом году был выполнен с использованием элементов скринлайфа — когда действие разворачивается на экранах гаджетов: ноутбуков или мобильных устройств. Фестиваль был реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

«Несмотря на все сложности, этот год стал вызовом для нас и многому научил, — отметил — генеральный продюсер 6-го МЕКФ Егор Одинцов. — Заставил перейти на новый уровень цифровизации нашего фестиваля: мы сделали классное мобильное приложение, пересобрали наш веб-сайт, запустили онлайн-кинотеатр, научились работать с форматом онлайн-мероприятий. Пандемия рано или поздно закончится, а всё это останется с фестивалем, который сохранит всё лучшее от онлайн‑ и офлайн-форматов. Ну и, помимо благодарности всем нашим партнерам, я бы хотел сказать отдельно спасибо председателю нашего жюри Тимуру Бекмамбетову, который, несмотря на съемки и безумную занятость, не только нашел время для фестиваля, но и вдохновил нас на многие изменения и представил в рамках фестиваля сразу два инновационных продукта своей компании. До встречи!»

За десять дней фестиваля было показано более 50 картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля, Канады, США, Франции, Испании, Швейцарии, Дании, Румынии и Австралии.

«Самое важное, что мы все же решились провести фестиваль в этом году. Все показы прошли при полных 25-процентных залах (улыбается). Мы очень надеемся, что уже следующий, седьмой, кинофестиваль пройдет при 100-процентной заполняемости кинотеатров. Конечно, ничто не заменит и не сравнится с магией кинопросмотра в зале, наполненном людьми и их эмоциями. Ждем всех в следующем году!» — подчеркнул продюсер 6-го МЕКФ Константин Фам.

«МЕКФ стал первым фестивалем, который я отбирал в жизни. Большое счастье — увидеть на большом экране фильмы, которые ты выбрал. И люди их смотрят, с правильным звуком, на большом экране, а потом выходят и говорят, что что-то почувствовали, что-то подумали по этому поводу — это просто чудо и магия! Спасибо всем, кто был на фестивале, и отдельное спасибо тем, кто пришел на фильм закрытия. Мне кажется, он чудесный», — заявил куратор программы художественного кино 6-го МЕКФ кинокритик Егор Беликов.

«Большое спасибо, что эти десять дней вы были с нами. Привести фильмы на фестиваль в Москву в этот странный год было непросто, и я хочу поздравить команду фестиваля с тем, что мы отлично справились. Спасибо зрителям за внимание!» — подвела итог куратор программы документального кино 6-го МЕКФ Ксения Гапченко.

«Поздравляю всех лауреатов с наградой, а организаторов с успешным проведением фестиваля. Победители, как всегда, очень разные и жанрово, и тематически. В номинациях «Лучший фильм» и «Приз жюри» — картины, связанные с историей Холокоста. Возможно, потому что переживание тех событий до сих пор с нами. Эта тема близка, важна, о ней можно и нужно говорить в том числе художественным способом. Это наша ближайшая история, которую мы не должны забывать, но, напротив, изучать ее глубоко и досконально. Уверен, что фестиваль стал ярким событием для многих, особенно это актуально, когда по понятным причинам есть дефицит культурной и общественной жизни. Современные форматы, внезапно задействованные в этом году, позволили безопасно преодолеть многие ограничения и подарить позитивный зрительский опыт», — отметил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Председателем жюри 6-го Московского еврейского кинофестиваля стал российский кинорежиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов. На закрытии фестиваля была показана картина немецкого режиссера Каролины Линк «Как Гитлер украл розового кролика». В ее дубляже впервые была применена технология по озвучиванию фильмов с помощью искусственного интеллекта, который может имитировать голоса на основе работы актеров, запоминая характерные интонации, эмоциональную окраску и другие параметры. Технология синтеза голосов Vera Voice разработана стартапом Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies и компанией Stafory.

Также Бекмамбетов представил публике отрывок из своего готовящегося к запуску проекта — веб-сериала iBible, в котором библейские сюжеты переложены в формат скринлайф. На церемонии открытия 6-го МЕКФ состоялась мировая премьера первого эпизода.

«Московский еврейский кинофестиваль прошёл под знаком технологий. Мы смотрели кино на больших экранах в кинотеатрах и дома — на экранах наших устройств. Вместе с фестивалем погрузились в мир скринлайфа, где наши чаты и лайки стали образами нашей новой цифровой, экранной жизни», — отметил Тимур Бекмамбетов.

За шесть лет своего существования фестиваль из локального смотра еврейского кино превратился в крупное культурное городское событие и собрал на своих площадках в совокупности более 20 000 зрителей. Было показано свыше 250 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике.

Подробная информация о 6-м Московском еврейском кинофестивале доступна на официальном сайте.

Организатором 6-го Московского еврейского кинофестиваля выступает Фонд поддержки и развития еврейского кино «Арк Фаундейшн».