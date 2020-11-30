Рим, 30 ноября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони«немного ухудшилось», сообщили в его пресс-службе 30 ноября.

(сс) European People's Party Сильвио Берлускони

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По словам Федерико Чеккони, адвоката Берлускони, политику рекомендован «полный покой, никаких передвижений и никакой деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно о заболевании Берлускони коронавирусной инфекцией. 14 сентября его выписали из больницы. Берлускони сейчас 84 года.