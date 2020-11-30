Москва, 30 ноября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В разгар пандемии коронавируса государство оказывало комплексную поддержку бизнесу, но можно было сделать больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал заявление Минэкономразвития РФ о том, что программа беспроцентного кредитования дала возможность сохранить 1,2 млн рабочих мест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

»Для экономики показатель в 1,2 млн рабочих мест весьма значительный. Речь же идет о нескольких процентах занятости. Потеря такого количества рабочих мест привела бы к серьезному росту безработицы, а это влечет за собой нестабильность, в том числе политическую, необходимость значительных трат бюджета на пособия по безработице и т. п., — сказал Ковригин. — Государство оказывало комплексную поддержку бизнесу. Однако во время пандемии для сохранения рабочих мест следовало бы задуматься о временном снижении начислений в фонд оплаты труда. 30,2% взносов в ФОМС, ФСС, ПФР для предприятий в дни локдауна с фактически не заработанной зарплаты — это очень много».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин заявил, что если говорить о влиянии второй волны пандемии на ситуацию с безработицей в РФ, то вряд ли положение дел может быть хуже, чем во время первой волны.