Москва, 30 ноября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Намерение кандидата в президенты США Джозефа Байдена назначить на пост пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, которая уже занимала эту должность во время правления Барака Обамы, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

(сс) U.S. Department of State Джон Керри и Дженифер Псаки

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"Женщина, «подарившая» Белоруссии море, достойна, как минимум, восхищения», — шутит Михаил Б.

Многие комментаторы оказались обрадованы тому факту, что Псаки может вернуться на пост пресс-секретаря Белого дома. По словам граждан, именно данная женщина привносила в официальную позицию США забавные и позитивные моменты.

«Наконец-то! С приходом Псаки в России станет немного веселее, а то уже забыли про шестой американский флот, который заблудился в болотах Полесья», — написал Vorchun-54.

Некоторые пользователи отметили, что Трамп, несмотря на всю одиозность своей фигуры, вёл достаточно консервативную политику, которая, в том числе, выражалась и через его пресс-секретаря. Граждане считают, что за всё это время Белый дом так и не смог заставить весь мир рассмеяться от своих заявлений, как это делала Псаки.

«Ну, хоть сейчас будет весело наблюдать за Белым домом по новостям. А то при Трампе прямо скучно было», — пишет Пабло Э.

Отдельные пользователи указали на то, что судьба президентского кресла в США до сих пор до конца неизвестна. По их видению, Байден, назначая себе пресс-секретарей, может оказаться в неловком положении, узнав, что по результатам голосования президентом останется Дональд Трамп.

«Еще до конца неизвестно, будет ли этот дедушка, дышащий на ладан, президентом, а он уже, гляди-ка, должности раздает. Эти фальсифицированные выборы были самыми позорными выборами в истории Америки. Если этот дедушка станет президентом, он будет первым президентом, которого на самом деле не избирал американский народ. Он придёт к власти за счёт манипуляций и откровенных подтасовок на избирательных участках», — считает Олег Б.

Напомним, 30 ноября стало известно о том, что кандидат в президенты США Джозеф Байден намерен назначить на пост пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, которая уже занимала эту должность во время правления Барака Обамы.