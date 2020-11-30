Москва, 30 ноября, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В России беспроцентные кредиты помогли бы малому бизнесу отсрочить день наступления краха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал заявление Минэкономразвития РФ о том, что программа беспроцентного кредитования пострадавших из-за пандемии фирм позволила сохранить 1,2 млн рабочих мест,

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Закрытый на период карантина магазин непродовольственных товаров

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"Беспроцентное кредитование в условиях коронавируса — очень важный инструмент сохранения системной стабильности экономики, — отметил Ковригин. — Давайте подсчитаем объемы кредитования. Заключено 39 тысяч кредитных беспроцентных соглашений на общую сумму 102 млрд руб. То есть в среднем объём одного кредита оказался чуть больше 2,5 млн руб. По данным Минэкономразвития, это позволило сохранить около 1,2 млн рабочих мест. То есть в среднем по 30 рабочих мест у каждого работодателя, взявшего беспроцентный кредит. Сохранить 30 рабочих мест, получив 2,5 млн рублей кредита? Можно, но сложно. Очень сложно, особенно учитывая то, что локдаун затянулся не на одну неделю. Зарплату, хотя бы минимальную, в эти дни надо тоже было платить».

Поэтому, как пояснил экономист, он бы не стал говорить о том, что именно кредиты спасли рабочие места.

«В сферах с длительным сроком оборота капитала (тяжелое производство и т. п.) рабочие места и так сохранились благодаря большому запасу прочности и меньшей зависимости от рыночной конъюнктуры. Малый бизнес, особенно в сферах услуг и торговли, где срок оборота капитала кратчайший, пострадал сильнее. И беспроцентные кредиты только помогли бы отсрочить наступление краха», — констатировал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2020 году сокращение экономики РФ может остаться в интервале 3,9−4,1%.