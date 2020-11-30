Москва, 30 ноября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. В разжигании протестов в странах Евросоюза начали уже обвинять российскую сторону. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русский след

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"Это проявление рефлекса инстинктивного — во всём видеть внешние факторы, особенно, конечно, российский фактор. И, конечно, китайский. Но я не считаю, что это какие-то серьёзные обоснованные доводы», — заявил Чижов.

«Ни одного факта никто никогда не представлял. Самый свежий пример — буквально вчера в воскресном номере New York Times была публикация о том, что компьютерные сбои в ряде американских госпиталей не могли быть вызваны ничем другим, как вмешательством русскоязычных хакеров… Искать логику и тем более искать какие-то доказательства, я думаю, бессмысленно», — указал он.

28 ноября в центре Лондона полиция задержала более 60 участников акции протеста против локдауна, которая была организована движением Save Our Rights UK. Полиция Лондона сообщает, что задерживала людей за целый ряд правонарушений, в том числе и за нарушение эпидемиологических норм.

В свою очередь, 29 ноября по Франции прокатились акции протеста против скандального закона о безопасности, согласно которому гражданам Франции запретят снимать на телефон или камеру лица полицейских.