Москва, 30 ноября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Во многих странах Евросоюза зреет сильное раздражение действиями властей во время эпидемии коронавируса. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на телеканале «Россия 24».

Nathan Keirn Протест

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"До масштабов Соединённых Штатов, наверное, это не достигнет. В Европе всё-таки нет таких острых проявлений социального неравенства и особенно расового неравенства, как в США», — заявил Чижов.

«Я не хочу заниматься социальным прогнозированием и тем более предугадывать возможную реакцию правительств стран Евросоюза на происходящее. Но есть определённое раздражение вместо гнева, за некоторыми исключениями», — указал он.

28 ноября в центре Лондона полиция задержала более 60 участников акции протеста против локдауна, которая была организована движением Save Our Rights UK. Полиция Лондона сообщает, что задерживала людей за целый ряд правонарушений, в том числе и за нарушение эпидемиологических норм.

В свою очередь 29 ноября по Франции прокатились акции протеста против скандального закона о безопасности, согласно которому гражданам Франции запретят снимать на телефон или камеру лица полицейских.