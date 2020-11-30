Белгород, 30 ноября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Коечный фонд для пациентов с подтверждённым коронавирусом и подозрением на инфекцию занят на 79% в Белгородской области. Об этом на брифинге 30 ноября рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.

В больнице

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При госпитализации особое внимание уделяется пациентам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания. В стационары направляют и пациентов с внебольничной пневмонией, которых за минувшие сутки в регионе было выявлено 155, их них 151 госпитализирован. Общая занятость коечного фонда в Белгородской области составляет 79%, пациенты с лёгким течением болезни лечатся амбулаторно.

Всего в регионе выявлено 16 207 носителей инфекции, выздоровели 12 тыс. 523 человека, скончались 105 пациентов.