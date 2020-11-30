Брюссель, 30 ноября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Избранный президент США Джо Байден будет присутствовать на саммите НАТО в 2021 году, сообщил 30 ноября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг «Я пригласил избранного президента США Джо Байдена на саммит НАТО, который пройдёт в Брюсселе в 2021 году».

По словам генсека альянса, он очень ждёт, когда сможет начать работать с администрацией Байдена.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инаугурация Байдена состоится 20 января 2021 года.