Москва, 30 ноября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») назвал опасным предложение избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

Gov.md Майя Санду

«Очень опасный дебют начинающей президентши. Похоже, она не совсем понимает, что с миротворцами уйдёт и Приднестровье», — отметил Никонов в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Санду заявила о намерении продолжать обсуждение вывода миротворцев с российским руководством и отметила, что во время приезда в 2019 году в Молдавию министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что Россия готова помочь в утилизации оружия.