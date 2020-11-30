Москва, 30 ноября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Вторая волна пандемии действительно может привести в РФ к росту безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что вторая волна пандемии может обострить в РФ проблему безработицы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

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«Спрос на рабочую силу, а следовательно, и потенциальный уровень безработицы определяют фирмы государственного сектора, — сказала Лебединская. — Одним из маркеров их ожидаемого поведения является индекс деловой активности, который рассчитывается как разница между долей компаний, которые планируют увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. В октябре 2020 года это значение составило всего плюс 6% в пользу ожидающих роста, тогда как еще в июне значение показателя достигало +20%. Ожидания связаны и с динамикой совокупного индекса объемов производства, который в октябре снизился до 47,1 пункта с 53,7 пункта в сентябре».

Учитывая такую динамику, как полагает Лебединская, можно предположить, что вторая волна пандемии действительно может привести к росту уровню безработицы.

«Определенные корректировки может внести статистика по «серому» рынку занятости. Доля жителей РФ, занятых в неформальном секторе экономики, во II квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых. Но уже в июне 2020 года их численность составила всего 13,57 млн чел (20,3% от всех трудящихся)», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что проблему безработицы в Российской Федерации, вероятно, способна обострить вторая волна пандемии SARS-CoV-2.