Москва, 30 ноября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. У рубля сегодня, 30 ноября, и сила, и слабость одновременно, в результате получается консолидация. Доллар торгуется по 76,05 руб. днем в понедельник, евро подрос к 91,17 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сырьевые котировки в понедельник не радуют. Может быть, полнолуние, может быть, объективная реальность в виде достаточно вялого восстановления мировых экономик и абсолютно туманных перспектив по этому направлению далее.

Баррель Brent торгуется по $47,30 и может снизиться к $47−47,10, но диапазон в пределах $47−48 остается в силе.

Сила рубля — в слабости американской валюты на мировой арене. Здесь высок оптимизм после президентских выборов и надежда на то, что экономика скоро получит свежий денежный поток. Уходящий ноябрь, к счастью, не стал шоковым месяцем для рубля.

Именно в конце осени участники убедились, что доллар не может стоить сегодня 80 руб. и выше. Рубль имеет колоссальные резервы для укрепления, однако не факт, что реализация такого сценария выгода регуляторам и участникам рынка.

Со слабым рублем, что, к сожалению, логично, легче всего выходить из рецессии и набирать новые обороты экономического роста. О благополучии граждан здесь речи не идет.

В моменте доллар может оставаться в пределах 76−76,45 руб., и это нормально. Евро проторгуется в коридоре 91−92 руб.», — считает эксперт.

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