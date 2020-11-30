Москва, 30 ноября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Условия службы сотрудника ФСО, покончившего с собой в Кремле, не были причиной трагедии. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

«Нет, не связано с условиями службы», — опроверг собеседник агентства версию о том, что мужчину довело начальство.

Вероятно, военнослужащий свёл счёты с жизнью из-за личных проблем, сказал источник. Он не стал раскрывать подробности, пояснив, что правоохранители расследуют это происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о самоубийстве сотрудника ФСО на территории московского Кремля. Сообщалось, что мужчина разводился с женой.