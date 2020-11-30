Париж, 30 ноября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умерли 52 325 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 198 пациентов. Об этом в понедельник, 30 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 9 784 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Отмечается, что общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,218 млн.