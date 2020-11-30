Мванза, Танзания, 30 ноября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Восьмилетний ребенок скончался на месте после нападения на него гиены в области Мванза на севере Танзании. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на заявление окружного начальника полиции Джуманне Мулиро.

(сс) Derek Keats Гиена

В соответствии с заявлением, инцидент произошел 26 ноября, когда ребенок вместе со своими приятелями отправился собирать хворост в саванну.

«Гиена нагнала детей и напала на одного из них, смертельно ранив его», — заявил Мулиро журналистам.

По его словам, в настоящее время в районе ведется операция по отлову животного.

Напомним, что в прошлом году семилетний ребенок в районе Мисунгви погиб в результате нападения гиены.