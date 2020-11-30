Москва, 30 ноября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Слабость российского рубля уже давно не удивляет ни российских участников рынка, ни инвесторов. Нефть растет или падает, есть ли приток капитала на российский рынок или снова отток — у рубля будто бы прописана в поведение особая судьба неудачника и слабого актива. заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари»Андрей Лобода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

«Уже понятно, что ослабление рубля к доллару и евро в 2020 году почти на 30% — это явный перебор. Кстати, меньше всего в том году к доллару и евро в странах СНГ просел молдавский лей. Удивительный факт, который особо и не анализируют в российских СМИ.

От такого падения страдает население, для которого высококачественный импорт становится недоступнее. Внедрение высокотехнологических решений в различные отрасли экономики также привязано к доступности бизнеса к евро и доллару.

Из сложившейся ситуации есть выход. Нужно перейти к политике сильного рубля. Это будет сложно сделать монетарным органам власти, привыкшим к латанию бюджетных дыр за счет слабой российской валюты. Как только рубль наберётся сил, к нему начнёт расти доверие граждан и соседей по СНГ и ЕАЭС.

Лоббизм экспортеров сырья нужно уже оставить в прошлом. На относительно комфортных ценах на нефть и слабом рубле они зарабатывают баснословные суммы. Но слабый рубль — это самый существенный репутационный ущерб современной России.

Сегодня многие покупатели в магазинах на сдачу не берут монеты с копейками и даже мелкими рублями. Российская валюта давно унижена и нужен уже срочный разворот, уважение и вера в рубль

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября на открытии торгов Московской биржи курс доллара США вырос на 0,59%, до отметки 76,30 рубля, евро — на 0,63%, до 91,31 рубля.

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