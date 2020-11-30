Москва, 30 ноября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила передать Минтруду полномочия в сфере семейной политики.

World Economic Forum Annual Meeting Davos 2007 Валентина Матвиенко

Министерство предлагается преобразовать в министерство труда, соцзащиты и семейной политики, передав ему комплексное администрирование семейной тематики.

«Нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в РФ», — сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.