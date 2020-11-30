Санкт-Петербург, 30 ноября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге театры, концертные залы и кинотеатры с 1 декабря 2020 года должны снизить предельную наполняемость залов с 50% до 25%. Такое распоряжение было подписано губернатором города еще в середине ноября из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Как с такими ограничениями справятся учреждения культуры и насколько реально работать с такой заполняемостью зала, ИА REGNUM решило узнать в учреждениях культуры города.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

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Напомним, согласно постановлению Смольного от 19 ноября, с 1 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже были проданы билеты в большем количестве.

По словам генерального продюсера Новой сцены Александринского театра Александра Малича, ни 50%, ни 25% заполняемости залов не выгодны для большинства театров. Конечно, у государственных театров есть финансовая поддержка в виде субсидий, но даже с ее учетом заполняемость залов учреждениям культуры очень важна.

«В случае если 25% — то на пользу театра это не идет, для многих театров этот вопрос стоит между жизнью и смертью, — отметил Малич. — Театр должен жить, существовать, тут каждый должен принимать для себя решение, могут ли они при этих экономических составляющих выходить на сцену или нет».

В качестве примера он привел тот факт, что руководство Новой сцены Александринского театра отказалось от гастролей московских коллег — Олега Нестерова и группы «Мегаполис», которые должны были приехать в Северную столицу со спектаклем «Ноябрь».

"Мы отменили гастроли просто потому, что экономически нет никакой целесообразности им приезжать. Мы без сомнения продали бы 50% и 25% билетов. Только с этими 25% мы и наши коллеги, партнеры уйдут в минус, поэтому мы и отменили», — пояснил собеседник агентства.

Также он отметил, что весь ноябрь, с момента принятия нового постановления, администрация театра обзванивала артистов и коллег с вопросом, готовы ли они работать при 25%-ной заполняемости залов.

В свою очередь директор Фонда поддержки музыкального искусства Дмитрий Дедух, высказываясь по поводу новых ограничений, указал, что они равносильны запрету на проведение культурно-массовых мероприятий в негосударственном секторе культуры.

«Безусловно, для государственных театров, концертных и других некоммерческих организаций, которые получают субсидии из государственного бюджета, это хоть какая-то возможность продолжать играть спектакли, концерты, выходить к зрителю, репетировать, сохранять актерскую форму. Для частных театров и концертных агентств выступления становятся невозможными, так как затраты на проведение мероприятия могут окупиться, только если 70% зрителей купят билеты», — пояснил он.

Дедух считает, что оценить, насколько оправданы эти меры, сложно, поскольку каждый день горожане видят толпы людей в метро, общественном транспорте, торговых центрах, гипермаркетах, где не всегда соблюдается масочный режим и социальная дистанция.

«После этого начинаешь задумываться о том, что принимаемые решения далеки от жизни. Ведь посещение культурных мероприятий при соблюдении всех мер безопасности, рекомендуемых нам известным органом власти, не несет рисков больше, чем всё, что я перечислил выше», — заявил он.

Вместе с тем Дмитрий Дедух уточнил, что с новыми ограничениями смогут выжить лишь те, у кого есть финансовая поддержка, и тот, кто сумеет монетизировать работу онлайн. При этом он уточнил, что «успешных кейсов в этом направлении пока немного».

«Да и получить по-настоящему новогоднюю энергетику можно, только когда находишься непосредственно в театральном зале, сливаешься в едином эмоциональном порыве с актером, музыкантом, танцовщиком или певцом. Никогда онлайн-трансляция не сможет заменить встречу с искусством один на один в зрительном зале», — подытожил он.

В свою очередь директор РОО «Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию «Нестор» Галина Пивоварова указала, что сейчас в Петербурге сложилась очень сложная эпидемиологическая ситуация и что все принимаемые правительством города меры направлены на снижение роста заболеваемости. Однако эта ситуация тяжело сказалась на всех учреждениях и организациях, занимающихся проведением культурных и массовых мероприятий.

В качестве примера собеседница агентства привела организацию фестиваля «Веди. Фест», который прошел 27 ноября в исторических залах Дворца Зинаиды Юсуповой. Из-за ограничений первоначальный план мероприятия в традиционном формате был пересмотрен. В итоге фестиваль прошел не в одном большом, а в пяти больших залах с заданной тематикой, и волонтеры контролировали, чтобы в одном зале единовременно не находилось более 50 человек.

Актер, танцор и клоун Павел Алехин начал общение с ИА REGNUM с шутки, которая бытует в среде артистов: «Бывают спектакли для одного человека — тет-а-тет — и тут возникает головоломка для Роспотребнадзора, какие 25% этого человека соответствуют новым требованиям?»

«На днях мы делали кабаре. Над программой работали месяц. Зрители раскупили билеты за сутки. В итоге с учетом ограничений по зрителям, оплаты налоговых сборов, света, звука мы заработали копейки. И я понял, что актеру надо нарабатывать дополнительные навыки и профессии», — поделился собеседник агентства.

Поэтому с начала пандемии Алехин вынужден искать подработки, например во время весеннего закрытия всех театров он успел поработать ландшафтным дизайнером — высаживал цветы и деревья, выкладывал камнями дорожки, потом устроился петь в церковном хоре.

«Приходилось подрабатывать на разных местах. Мне кажется, когда вводят такие ограничения, нужно выделять какую-то денежку на поддержку артистов. Я с мая месяца сам варюсь, снимаю квартиру, хватаю подработки. Хотел уже пойти подработать курьером», — рассказал он.

Вместе с тем Павел Алехин уточнил, что артисты рассматривают варианты выступления онлайн, но это не особо популярно у зрителей.

Напомним, помимо театров, новые ограничения, вступающие в силу с 1 декабря, коснутся и кинотеатров. Как рассказал ИА REGNUM эксперт в киноиндустрии Валерий Карпов, заполняемость зала в 25% — среднестатистический показатель для обычной жизни кинотеатра.

«Теоретически кинотеатры могут работать при таком ограничении на точке безубыточности. Однако из-за переноса многих фильмов, контент в кинотеатрах не привлекает зрителя, и средняя заполняемость по отрасли от 7 до 12%. Впереди новогодние праздники, когда заполняемость кинотеатров достигает 90%. На этот период, как правило, приходятся основные сборы, и, что примечательно, именно в этот период в прокат выходят релизы российского производства. Скорее всего, зрителям придётся покупать билеты заранее, чтобы попасть на сеансы, а потери кинотеатров и кинопроизводителей будут колоссальными», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.