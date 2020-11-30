Москва, 30 ноября, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Бизнес ожидал решения о продлении моратория на плановые проверки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей ещё после выступления президента Владимира Путина на инвестиционном форуме «Россия зовет». Об этом 30 ноября ИА REGNUM заявил сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи.

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«Это случилось. Безусловно, это позитивный сигнал и своевременная мера. Малый бизнес истощен пандемией и целым рядом ограничений. Во многих компаниях серьезно сократилось количество персонала, а любая проверка — это отвлечение части сотрудников от выполнения своих прямых обязанностей», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, предприниматели надеются, что одновременно с мораторием одни проверки не будут замещены другими, то есть не будет увеличено количество внеплановых проверок, в том числе по жалобам. «За этим правительству необходимо сегодня тщательно следить», — добавил Хуруджи.

Напомним, 30 ноября премьер РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил, что в России по поручению президента Владимира Путина продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса.