Стокгольм, 30 ноября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19 в Швеции будет одобрена в ближайшее время. Пока точно никто не знает, как вакцинация населения будет проходить в регионах страны. Однако министра здравоохранения социальных дел Лены Халленгрен не беспокоит, что Швеция будет отставать в этом процессе от других стран. Об этом сообщила газета Expressen.

Вакцина

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Как отмечают журналисты, сейчас неизвестно, какая именно вакцина будет одобрена в первую очередь, есть ли группы, для которых она более или менее эффективна, в каких объемах и с какими интервалами она будет доставляться в Швецию, и как вакцинация будет проводиться в регионах на местах.

«Это очень сложно. Необходимо понимать, что, с одной стороны, вакцинировать населения легко, это то, к чему Швеция уже привыкла, с другой стороны, мы не знаем, какая вакцина будет одобрена», — заявила Халленгрен.