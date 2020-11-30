Москва, 30 ноября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Российские власти находятся в постоянном диалоге с представителями бизнеса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская экономика

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»Вы знаете, что правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса. И в рамках этого диалога, конечно, получает информацию о тех проблемах, которые возникают и которые стоят на повестке дня», — сказал Песков.

Он признал, что «проблемы есть», и они связаны «с общим экономическим кризисом»: «Вы знаете, что мы не можем как Россия оставаться в стороне от тех негативных процессов, которые происходят во всем мире. И вы знаете, что это вызвано пандемией».

Песков напомнил, что российская экономика не закрывается, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, «она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание: так организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что дальнейшие меры будут создаваться «при необходимости и с учетом всех аспектов, которые нужно только в пакете рассматривать», но на данный момент «не идёт речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать». В этом контексте он напомнил, что весной 2020 года ситуация с экономикой была «кардинально другая», поскольку предприятия де-факто остановились.