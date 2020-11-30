Брянск, 30 ноября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Запрет на проведение массовых, в том числе корпоративных, мероприятий в период новогодних праздников вводится в Брянской области. Соответствующее решение озвучили 30 ноября в региональном оперативном штабе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Салат оливье

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Ограничения вводятся с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. В это время юридическим лиц и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещено проводить массовые мероприятия развлекательного характера с организацией досуга, в том числе различные корпоративы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области с начала пандемии подтверждено 17 тыс. 287 случаев заражения коронавирусом, 14 тыс. 609 человек выздоровели, скончались 124 пациента.