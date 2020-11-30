Москва, 30 ноября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Доля жителей России, полностью перешедших на безналичные расчеты, выросла на 5% за период пандемии коронавируса. Об этом сообщил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин в опубликованном 30 ноября интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковская карта

«Стабильно растёт доля полностью безналичных клиентов — которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные», — отметил он.

На сегодняшний день таких клиентов — 39%. При этом до 85% клиентов «Сбера» пользуются безналичными переводами и расчётами помимо снятия наличных денег.

Более популярным стало дистанционное общение с банком. Мобильное приложение установлено у 64 млн клиентов «Сбера», добавил Ведяхин.

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