Москва, 30 ноября, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционный режим из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал Минобрнауки РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

«Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об отсутствии обращений от студентов «в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях».